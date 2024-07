Buongiorno-Hermoso, disturbo annunciato dell’Inter: le tensioni Ausilio-Conte tornano attuali

vedi letture

L’Inter insidia il Napoli sul mercato. Mario Hermoso e Alessandro Buongiorno sono i due nomi finiti in orbita nerazzurra nelle ultime ore

L’Inter insidia il Napoli sul mercato. Mario Hermoso e Alessandro Buongiorno sono i due nomi finiti in orbita nerazzurra nelle ultime ore nonostante non ci siano cessioni all'orizzonte in difesa. Sui due centrali c’è da tempo il Napoli: per l’ex Atletico Madrid è stata raggiunta un’intesa sulle commissioni ma c’è ancora distanza sull’ingaggio, mentre per Buongiorno c’è un accordo con il Torino ed un'intesa quasi totale con l’agente. Ed ecco che l’Inter ha fiutato l’affare e nelle ultime ore si è inserita sui due giocatori. Il disturbo era annunciato e potrebbe derivare anche da alcune vecchie tensioni tra l'Inter e Antonio Conte, in particolare con Piero Ausilio. L'ultimo capitolo riguarda la trattativa che poteva portare Leao all'inter.

Nel 2019 era stato opzionato dall'Inter prima dello sbarco al Milan. Il portoghese era finito nel mirino della società nerazzurra quando Conte era arrivato a Milano. I dirigenti interisti erano riusciti ad arrivare al calciatore per primi, l'affare era chiuso ma l'affare saltò perchè - raccontano i media vicini all'Inter - il tecnico salentino si impuntò e pretese di interrompere le trattative. Il suo obiettivo principale era Romelu Lukaku: prima il belga o niente. Il direttore sportivo dell’Inter provò a farlo ragionare ma la sua posizione non si spostò di un millimetro.

A distanza di qualche anno Piero Ausilio lo ha ammesso: “È vero, Leao è stato vicino all'Inter. Molto molto vicino. Avevamo l'accordo con il Lille, un accordo trovato piuttosto in fretta in un incontro a Londra. Poi non abbiamo portato avanti l'accordo, con il ragazzo non siamo neanche arrivati a parlare in maniera troppo approfondita”. Cristian Stellini, vice storico di Conte, ha replicato in un'intervista di qualche mese fa ad una tv milanese: “È stato detto (da Ausilio, ndr) che ai tempi non fu preso dall’Inter per Conte. Ma in quel momento se si prendeva lui, non si prendeva Lukaku. Ma nessuno ha mai scartato Leao”. Vecchie tensioni, dunque, che sembrano tornare d'attualità.