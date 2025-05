Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: semifinali di EL e Conference, c'è un'italiana

vedi letture

In questo giovedì primo maggio iniziano le semifinali di Europa League e di Conference League. Tra le altre, scende in campo per l'Italia la Fiorentina: alle ore 21 a Siviglia contro il Betis per la Conference League. Di seguito la programmazione in tv.

GIOVEDÌ 17 APRILE

12.30 Juve Stabia-Catanzaro (Serie B) - DAZN

15.00 Zona Serie B - DAZN

15.00 Cosenza-Bari (Serie B) - DAZN

15.00 Mantova-Cesena (Serie B) - DAZN

15.00 Modena-Reggiana (Serie B) - DAZN

15.00 Palermo-Sudtirol (Serie B) - DAZN

15.00 Pisa-Frosinone (Serie B) - DAZN

15.00 Sampdoria-Cremonese (Serie B) - DAZN

15.00 Spezia-Salernitana (Serie B) - DAZN

17.15 Cittadella-Brescia (Serie B) - DAZN

19.30 Sassuolo-Carrarese (Serie B) - DAZN

21.00 Diretta Gol Europa - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 251) e NOW

21.00 Betis-Fiorentina (Conference League) - TV8, SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e NOW

21.00 Athletic Bilbao-Manchester United (Europa League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 253) e NOW

21.00 Tottenham-Bodo/Glimt (Europa League) - SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 254) e NOW

21.00 Djurgarden-Chelsea (Conference League) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

21.00 Nottingham Forest-Brentford (Premier League) - SKY SPORT (canale 256) e NOW