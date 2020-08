CdS - ADL-Gattuso, rinnovo rimandato ma grande intesa sul futuro: scelti 4 colpi di mercato

Non ci sarà a breve il rinnovo di contratto di Rino Gattuso col Napoli, il problema principale è relativo alle clausole, ma col presidente c'è piena sintonia sul mercato. Lo racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport che fa anche i nomi di quelli che sono i calciatori individuati dai due per rinforzare il Napoli: in difesa tutto su Gabriel del Lille, sostituto naturale di Koulibaly, a centrocampo Veretout per sostituire Allan, in attacco Under e Boga per rinforzare le corsie laterali.