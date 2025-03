Cds - ADL vuole regalare Zhegrova a Conte: è un pallino del tecnico, la cifra del colpo

Il Napoli per la prossima stagione vuole acquistare Edon Zhegrova, primo obiettivo per le corsie laterali d'attacco. Una sorta di erede di Kvaratskhelia dato che a gennaio non sono arrivati né Garnacho né Adeyemi, che erano i primi obiettivi del ds Manna. Ne parla il Corriere dello Sport oggi in edicola con tutti i dettagli di un affare, quello per il kosovaro amico di Rrahmani, che può presto entrare nel vivo.

"Il Napoli aveva fatto un tentativo serio già a gennaio, ma il Lille si era opposto all'addio a metà stagione. Lui, invece, aveva aperto al trasferimento. Lo stesso Zhegrova, poche settimane fa, ha annunciato di non voler rinnovare e si aspetta di poter partire a giugno. Il suo contratto scade nel 2026. Il prezzo è tra i 20 e i 25 milioni, conterà molto la volontà del giocatore ma anche la concorrenza, che sarà notevole. Il Napoli aveva già avviato i contatti e li riprenderà", si legge.