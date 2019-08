CdS - Hysaj, il Valencia rompe gli indugi: blitz a Castel Volturno, si tratta per il prestito con obbligo

Se da un lato il Napoli s'appresta ad accogliere Fernando Llorente, sbarcato in Italia e pronto alle visite mediche, dall'altro si prepara anche a salutare chi già da tempo viene considerato un esubero. Carlo Ancelotti ha a disposizione tre terzini destri e uno deve andar via. Elseid Hysaj, come si dice da tre mesi ormai, ha voglia di nuove esperienze e il suo futuro potrebbe essere in Liga. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, sta avanzando prepotentemente la trattativa con il Valencia.

DETTAGLI - Questo perché - si legge - il club spagnolo ha scelto di rompere gli indugi per dimostrare il serio interesse per il laterale albanese. Così s'è presentato a Castel Volturno, senza affidarsi ancora ai telefoni cellulari per evitare incomprensioni, in modo da parlare faccia a faccia con Cristiano Giuntoli. Il Valencia aveva già ottenuto l'ok del giocatore dopo un summit con Mario Giuffredi, il suo procuratore, così ha deciso di accelerare anche col Napoli. Le distanze, però, vanno annullate entro le prossime 24 ore, altrimenti gli spagnoli vireranno su un altro obiettivo. L'offerta è di prestito semplice, oneroso, con un obbligo di riscatto da definire.