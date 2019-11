CdS - Per gennaio rispunta Lobotka: clausola altissima, ma il costo può calare

Stanislav Lobotka torna ad essere obiettivo concreto del Napoli e questa volta potrebbe essere la volta buona, dopo i diversi corteggiamenti del passato al centrocampista del Celta. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che spiega come "Lo slovacco del Celta Vigo invece è l’idea di Ancelotti per ridare animo a un centrocampo in difficoltà. Non è la prima volta che il nome di Lobotka viene fuori per il Napoli, ma questa può essere quella buona. Soprattutto se gli azzurri passeranno il turno in Champions e rimetteranno in campionato la barca in linea di galleggiamento. Ha una clausola rescissoria di 50 milioni, ma il costo può essere inferiore".