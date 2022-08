Clamoroso Sky - Simeone, manca l’ok definitivo di ADL: possibile inserimento della Juve, i dettagli

Il Napoli è pronto a chiudere per Giovanni Simeone perché ha trovato l’accordo con il Monza per la cessione di Petagna e l’idea è sostituirlo con il Cholito

TuttoNapoli.net

Manca però da qualche giorno l'ok definitivo di De Laurentiis e allora su Simeone ci potrebbe essere l'inserimento della Juventus. Il club bianconero sta cercando un attaccante, che possa fare la prima o la seconda punta: al posto di Vlahovic o con Vlahovic. La Juve sta iniziando a pensarci: Simeone in realtà arriverebbe al Napoli in prestito con diritto di riscatto, non con obbligo.

A queste condizioni può essere un'operazione conveniente per i bianconeri, che al momento non hanno iniziato una vera trattativa concreta col Verona ma ci sta pensando seriamente: è un'idea, registriamo l'interesse della Juventus per Simeone. Il Napoli sta prendendo tempo, probabilmente perché sta lavorando più sulla trattativa per Raspadori. Questo non blocca la cessione di Petagna al Monza. A riferirlo è Sky Sport.