Come stanno McTominay, Spinazzola e Lobotka: le ultime da Castel Volturno

Il Napoli riprenderà oggi la preparazione al centro sportivo di Castel Volturno, dopo i due giorni di riposo concessi da Conte alla fine della partita vinta domenica contro il Milan. Come spiega l'edizione odierna del Corriere dello Sport, l'attenzione sarà focalizzata sui due calciatori che hanno saltato la sfida col Milan: Leonardo Spinazzola e Scott McTominay.

"Innanzitutto McTominay, fuori causa all’improvviso proprio la mattina della sfida per un attacco influenzale che gli ha impedito finanche di andare in panchina. Nulla di preoccupante, sia chiaro, ma in vista di una partita estremamente complessa e delicata McT dovrà recuperare al volo la migliore condizione. A seguire, Spinazzola: anche lui è stato escluso dall’elenco dei convocati pre Milan per un affaticamento accusato nel corso della sosta, ma l’idea è che Spina possa riprendere presto il suo cammino verso Bologna" spiega il quotidiano, che su Lobotka, uscito nel finale di gara col Milan chiarisce: "Infine, Lobotka: domenica è stato sostituito per crampi e dunque non desta preoccupazioni".