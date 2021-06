Comincia l'era Spalletti: c'è la data del suo arrivo a Napoli e ci sarà conferenza di presentazione

E' pronta a cominciare la nuova era di Luciano Spalletti. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che lunedì prossimo, il 5 luglio, potrebbe esserci l'arrivo a Napoli del tecnico azzurro, poi ci sarà anche la sua conferenza stampa accanto a De Laurentiis, che intanto parlerà domani. Spalletti è pronto a sbarcare a Napoli, al centro tecnico di Castel Volturno, per conoscere le strutture e iniziare a lavorare in vista della ripresa prevista per il prossimo 12 luglio.