Live Como-Napoli 2-1 (Rrahmani 6' AG, Raspadori 17', Diao 76'): Como avanti

vedi letture

90' - 5' di recupero

90' - Cambio per il Como: fuori Strefezza, al suo posto Vojvoda.

83' - Giallo per McTominay: gioco peicoloso su Kempf.

79' - Fuori Politano dentro Ngonge

76' - Avanti il Como! Giocata del solito Paz che in ripartenza prende palla centralmente e serve alla perfezione Diao che solo, davanti a Meret, non sbaglia e porta in vantaggio i suoi.

74' - Che chance persa dal Napoli, Politano non calcia e la passa ad Anguissa ma il suo destro è davvero debole

70' - Cambio per il Como: fuori Caqueret, al suo posto Cutrone.

70' - Corner ancora per il Napoli

68' - Punizione del Como ribattuta male da Simeone che lascia il pallone vicino a Diao. L'attaccante conclude ma la difesa del Napoli riesce a murare il tiro.

66' - Secondo calcio d'angolo consecutivo per il Napoli

65' - Miracolo di Butez su McTominay, primo affondo offensivo del Napoli. Miracolo totale

61' - Fuori Billing e Lukaku e dentro Anguissa e Simeone

59' - Corner in favore del Como

57' - Ammonito Fabregas

54' - Tutto diverso in questa prima parte del secondo tempo, il Como è in dominio totale

47' - Pressing asfissiante dei Comaschi, possesso saldamente azzurro

46' - Subito un fallo su pressing da parte del Como, Valle stende Politano

13.35 - Si riparte per il secondo tempo!

13.33 - Rientrano le due squadre in campo

13.18 - Finisce il primo tempo al Sinigaglia

45' - 1' di recupero

42' - Grande occasione per Politano che però non riesce a colpire la porta di Butez

41' - Fase transitoria della gara, il Como è cresciuto nel possesso palla ed il Napoli attende

32' - Subisce fallo McTominay, il Napoli avanza

30' - Errore di Goldaniga, corner per il Napoli

26' - Tanti errori nei disimpegni del Napoli, Buongiorno regala palla a Caqueret che però non batte Meret, il suo tiro è debole

23' - Giallo per Nico Paz per un colpo a palla lontana su Buongiorno

20' - Nico Paz ancora con una giocata speciale, subisce fallo e fa rifiatare il Como

17' - GOOOOOOOOOOOOOOL DEL NAPOLI!!!! Raspagol! Alza il pressing il Napoli, Kempf sbaglia lo stop, Raspadori gli ruba il pallone e non sbaglia l'1 contro 1 con Butez!

13' - È corretta la reazione del Napoli che sta spingendo e con Spinazzola va vicino al pari con un colpo di testa

12' - Punizione calciata bene da Billing e parata di Butez

10' - Punizione dai 17metri per il Napoli, fallo su McTominay

8' - Discesa di rabbia del Napoli, chiusura di Goldaniga in calcio d'angolo

6' - Gol del Como, non riusciamo a credere all'errore di Rrahmani. Un autogol senza alcun senso di esistere. Rimessa laterale di Politano verso il centrale difensivo che senza guardare passa a Meret ma butta il pallone nella sua porta. Como in vantaggio al sesto minuto

5' - Recupero altissimo di Billing ma Lukaku non sfrutta l'occasione e si fa ribattere il mancino

4' - Destro al volo di Spinazzola che raccoglie la respinta di Goldaniga, palla in rimessa laterale per il Napoli

3' - Primo affondo della gara è del Napoli, cross di Spinazzola e stacco di Billing ma nessuno raccoglie il pallone del danese

2' - È forte la pressione del Como in questo inizio gara.

1' - Primo fallo della gara di Billng che da dietro commette fallo.

12.31 - INIZIA LA GARA!

12.31 - Si alzano i primi cori contro Napoli, nonostante il clima di amicizia tra le due società e tifoserie

12.28 - Ingresso in campo per i giocatori di Como e Napoli. Sta per iniziare un turno fondamentale in ottica scudetto

12.25 - Squadre nel tunnel per l'ingresso in campo

12.18 - Entrano negli spogliatoi i calciatori di Como e Napoli: tutto pronto per il fischio d'inizio del match

11.50 - Iniziata la fase di riscaldamento delle due squadre

11.35 - Ufficiali le scelte di Conte e Fabregas per l'imminente sfida dalle 12:30.

COMO (4-3-3): Butez; Smolcic, Goldaniga, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone, Caqueret; Strefezza, Nico Paz, Diao.

NAPOLI (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Billing, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Raspadori, Lukaku

11.23 - Oggi il Napoli scenderà in campo con la maglia bianca!

11.00 - Conte sa che rischiare Anguissa rappresenta un pericolo enorme per la diffida del camerunese. Al suo posto potrebbe esordire dunque Billing.

10.50 - Si avvicina il fischio d'inizio di Como-Napoli, gli azzurri chiamati a rispondere all'Inter che ha, faticosamente, battuto il Genoa per 1-0.

Il Napoli di Antonio Conte si prepara alla 26ª giornata di Serie A contro il Como di Cesc Fabregas. Gli azzurri sono reduci da tre pareggi consecutivi e vedono all'orizzonte la scontro diretto con l'Inter: serve una vittoria al Sinigaglia per avere la certezza di presentarsi alla sfida-Scudetto da primi in classifica. Dall'altro lato, i lariani hanno ritrovato il successo all'ultima contro la Fiorentina dopo tre ko di fila e ora sono tredicesimi in campionato. Quella di Fabregas è una squadra neopromossa solo sulla carta: per dominio del gioco e pericolosità offensiva, il Como è durissimo da affrontare.

Le ultime sul Napoli

Antonio Conte riproporrà il 3-5-2 presentato all'Olimpico, ma con importanti novità. In porta pronto Meret, trio di difesa composto da Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno. A centrocampo, sulla corsia destra torna Politano, dall'altro lato il recupero di Spinazzola sopperisce al nuovo infortunio di Mazzocchi; in cabina di regia agirà Lobotka coadiuvato da McTominay ed il diffidato Anguissa. Nuova chance al tandem d'attacco Raspadori-Lukaku. Per la panchina rientra Olivera, come annunciato da Conte in conferenza, mentre resta fermo ai box Neres.

Le ultime sul Como

Cesc Fabregas non sembra orientato a particolari cambiamenti, potrebbe confermare l'intero undici di settimana scorsa. Dunque un 4-3-3 o 4-3-2-1 con Butez tra i pali, Smolcic e Valle laterali con Goldaniga e Dossena in mezzo a formare la linea difensiva. A centrocampo Da Cunha, Perrone e possibile conferma per Caqueret: il francese è però insidiato da Fadera e se gioca quest'ultimo si passa al 4-2-3-1. Davanti si prepara il tridente Strefezza-Paz-Diao, dunque senza centravanti puro ma con il falso nove ed i tre uomini a scambiarsi continuamente le posizioni.

Stadio Comunale Giuseppe Sinigaglia (Como), domenica 23 febbraio ore 12:30

COMO (4-3-3): Butez; Smolcic, Goldaniga, Dossena, Valle; Da Cunha, Perrone, Caqueret; Strefezza, Nico Paz, Diao. Allenatore: Cesc Fabregas

Ballottaggi: Caqueret-Fadera-Cutrone 50-40-30%

Indisponibili: Sergi Roberto, Vojvoda, Van Der Brempt, Dele Alli, Azon, Gabrielloni

Diffidati: Moreno, Vojvoda

NAPOLI (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Raspadori, Lukaku. Allenatore: Antonio Conte.

Ballottaggi: Spinazzola-Juan Jesus 60-40%, Anguissa-Billing 70-30%

Indisponibili: Mazzocchi, David Neres

Diffidati: Anguissa

DOVE SEGUIRLA - Diretta Tv su Dazn, diretta radiofonica su Radio Crc e diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net