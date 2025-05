Sky, Marocchi: “Se il Napoli dovesse prendere una ripartenza, Conte li porta tutti in ritiro”

Nel corso di 'Sky Calcio Club', l'ex centrocampista della Juvenuts Giancarlo Marocchi ha parlato del Napoli e del suo compagno di squadra Antonio Conte: "Ci dobbiamo accontentare degli 1-0, perché questa è una strategia. Perché credo che se il Napoli dovesse prendere una ripartenza, Antonio li porta in ritiro (ridono tutti in studio, ndr).

Non parliamo di una sconfitta, ma di una ripartenza! Basterebbe quella per portarli in ritiro. Tutti gli allenatori stanno andando in quella direzione: guai a prendere una ripartenza. Quindi quando usciamo abbiamo le contromisure e i giocatori sono sempre più frenati dalla strategia dell'allenatore. Il tecnico che sta attento alla classifica, ai pregi degli avversari, come c'ha detto anche Ranieri stasera: 'Dove ci possono fare male gli avversari devo intervenire'. Quindi questa grande attenzione ci porta a fare sempre meno gol".