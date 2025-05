Video La Lazio espugna il Castellani e inguaia l'Empoli: 0-1 firmato Dia, gli highlights

La Lazio torna a vincere e lo fa con il minimo sforzo: basta un gol di Boulaye Dia nei primi minuti per piegare l'Empoli nel lunch match della trentacinquesima giornata di Serie A. Allo stadio Castellani finisce 1-0 per i biancocelesti, in una partita segnata da due espulsioni - una per parte - che hanno acceso il match. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock se non lo visualizzi da pc).