Live Conferenza ritiri 2025, ADL: "Scudetto merito di Conte! Fatta per De Bruyne, ma acquisti saranno tanti!"

Dalle 17.30 le parole di Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli è intervenuto da Palazzo Petrucci per la presentazione dei due ritiri estivi. Il Napoli sarà a Dimaro Folgarida dal 17 al 27 luglio e dal 30 luglio al 14 agosto sarà invece a Castel di Sangro. Con lui i rappresentanti delle istituzioni locali: il nuovo sindaco di Dimaro Folgarida Marco Panciera, il presidente dell’Apt di Val di Sole Luciano Rizzi, il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, il sindaco di Castel di Sangro Angelo Caruso, il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio.

17.30 - Ulteriore slittamento per l'inizio della conferenza stampa.

17.45 - Si inizia. Parte un video celebrativo della stagione con la vittoria dello scudetto.

17.48 - Prende la parola De Laurentiis: "Le cose quest'anno sono andate benissimo, di lusso. Conte è stato bravo a far fronte a tutti gli incidenti che possono capitare e quest'anno sono stati numerosi. Conte è stato sempre all'altezza della situazione riuscendo a risolvere ogni problema che forse noi pensavamo fosse difficile da risolvere. Quindi merito a Conte se siamo arrivati fino in fondo e se abbiamo vinto uno scudetto che qualcuno diceva 'ma, però, quest'anno i club sono deboli'...falso, falsissimo! Quest'anno è stato un campionato della Madonna per tutto il rispetto della Madonna. Tutte le squadre si sono attrezzate, Bologna e Lazio erano molto forti, la Roma con Ranieri ha vinto il suo scudetto. La classifica non vuol dire nulla, è vero a volte si è vinto con 102 punti, noi siamo arrivati una volta a 91, ma io altrove non è che abbia visto tutti questi punteggi. Non ci dimentichiamo una cosa fondamentale. Le istituzioni calcistiche non si sono rese conto che il calcio è in crisi. Se la Gran Bretagna, il campionato più ricco, perde 750 milioni di sterline ogni anno, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Se Dazn abbandona per strada la Francia...se si vince con 20 punti di vantaggio sulla seconda, vuol dire che c'è qualcosa che non funziona. Dico da troppo tempo che gli stati generali del calcio andrebbero aperti non per far piacere alle istituzioni, ma solo per chiarire a noi stessi che non stiamo lì a fare il teatrino per gli altri. Un'altra cosa, non fate domande sul mercato perché qui noi educatamente dobbiamo fare un assist al Trentino e all'Abruzzo. Noi stiamo sul mercato e prima di un mese non ne sapremo nulla. Voi tutti i giorni scriverete che stiamo comprando 50 giocatori. Quando vi leggo mi faccio un sacco di risate, abbiamo già comprato 70 giocatori, tutti quelli sul mercato sono già del Napoli, quindi inutile parlarne, avete scritto tutto voi...".

17.55 - Il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti dichiara: "C'è emozione, entusiasmo, passione. Noi come istituzioni ringraziano De Laurentiis. Questo è un ritiro che viaggia da 15 anni, è un record per la Serie A. C'è una relazione che va oltre l'aspetto sportivo. Come istituzioni cerchiamo di mettere a disposizione strutture sportive confacenti alle necessità del Napoli. Abbiamo fatto ulteriori investimenti. L'attenzione va agli sportivi e ai tifosi del Napoli che vengono in Val di Sole. Per loro sarà un'occasione di ritrovo in più organizzando ogni sera uno spettacolo collegato a film con maxischermo che sceglierà anche Adl. Sarà un aspetto in più per i tifosi. Poi ci sarà la serata con la squadra di calcio".

18.00 - Il presidente dell’Apt di Val di Sole Luciano Rizzi ha detto: "Siamo molto contenti, in tutti questi anni non abbiamo mai avuto problemi coi tifosi. Questo matrimonio è molto importante. Il Napoli da 15 anni è una bandierina per noi. Chi viene da noi sono napoletani non solo di Napoli ma di tutto il mondo. Ormai siamo andati oltre il calcio, tra di noi c'è grande amicizia".

18.05 - Prende la parola il nuovo sindaco di Dimaro Folgarida, Marco Panciera: "Mi complimento con voi per il successo del quarto scudetto. Questo fa onore a tutti, anche a noi. Grande Napoli e forza Napoli. Per noi è un piacere ospitarvi. Sarà il 14esimo ritiro. Ero assessore quando Menghini, l'allora sindaco, con la Provincia, diede inizio al ritiro. Implementiamo sempre le nostre strutture per un ritiro come quello degli altri anni. Siamo già pronti anche a un ritiro post scudetto come nel 2023. La Provincia ci sostiene e ci stimola. Ormai Napoli è per noi una grande famiglia. Ci sono persone con cui si sono stretti bei rapporti. Vi aspettiamo in tanti".

18.08 - Il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio: "Ci piace pensare che il Napoli abbia conosciuto il suo triennio di splendore con noi. Una storia che iniziò quasi per caso e necessità con il Covid nel 2020 quando serviva una soluzione immediata e un luogo più vicino. Poi il Napoli ha scoperto le nostre potenzialità, le nostre infrastrutture. Aspettiamo a braccia aperte i tifosi. Già la scorsa settimana il 90% delle strutture erano sold out. Attendiamo oltre 100mila visitatori. Sono sicuro sarà un'altra estate indimenticabile e allegra. Aspettiamo anche amichevoli di lusso con il lavoro di De Laurentiis allo stadio Patini illuminato e con 7mila posti. Quest'anno portateci anche la Champions, l'Italia ne ha bisogno dopo la delusione di pochi giorni fa. Ci affidiamo alla forza del Napoli per questa inedita vittoria".

18.15 - Il sindaco di Castel di Sangro Angelo Caruso introduce il suo intervento con due doni al Napoli tra cui l'acqua del Sangro a tutti i presenti: "Lo scorso anno De Laurentiis pretese doccia con acqua del Sangro e da lì è partito questo rito. Con noi tre trofei, due scudetti e una Coppa Italia, così abbiamo fatto un altro omaggio per la nostra amicizia, una pergamena consegnata a De Laurentiis a nome della città di Castel di Sangro con stima e ammirazione. Faremo tanto, ci saranno novità, spettacoli serali. Un appello ai giornalisti: parlate dell'Abruzzo. Abbiamo luoghi magici".

18.23 - Il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio: "Arriveremo quanto meno ai numeri del 2023 ma speriamo anche di poterli superare. Il ritiro durerà anche qualche giorno in più".

18.23 - Il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti: "Dati? Sono già adesso in crescita rispetto all'anno precedente. Ci aspettiamo un ulteriore upgrade".

18.26 - De Laurentiis: "Champions obiettivo e quanti acquisti servono? I pronostici non si fanno, portano iella. Sul Mattino stamattina c'era scritto che noi e la Juve siamo stati quelli che negli ultimi hanno raggiunto i massimi livelli con una certa costanza. Lei sa che la squadra del nord non ha giocato sempre in maniera chiara. Io vi assicuro che il Napoli ha sempre giocato in maniera chiara. Il mio è un modus vivendi. Quando a un certo punto mio zio Dino mi disse 'Aurelio, vieni con me in America', io avevo 19 anni e mi volevo divertire ancora nel mio paese. Lui mi disse che questo era un paese che non regalava nulla a nessuno e aveva ragione, l'ho verificato sulla mia pelle, mentre l'idea del sogno americano è sempre esistita. Ma, piatto ricco mi ci ficco, abbiamo fatto con successo il cinema e credo di aver fatto abbastanza bene nel calcio pur non essendo mai stata la mia prima scelta quando ho iniziato. Io da bambino come sapete giocavo a basket".

18.30 - Il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti: "Le immagini sul pullman le abbiamo viste e ci danno la consapevolezza di condividere col Napoli l'amore di una tifoseria unica".

18.33 - Il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio: "Siamo consapevoli del valore di Napoli e sono contento che molti abbiano scoperto anche la montagna estiva dove si sta bene".

18.37 - De Laurentiis risponde a una domanda su De Bruyne: "L'operazione è nata tre mesi fa ma non è la più importante mai fatta. De Bruyne è un fuoriclasse, lo sappiamo, ma con una certa età. Sappiamo perfettamente che è un tassello che viene messo in una squadra che dovrà essere potenziata perché avremo da affrontare quattro competizioni: campionato, Coppa Italia, Supercoppa e Champions. Quindi ci saranno parecchi acquisti. A noi piace lavorare bene e non ci piace lasciare nulla al caso. Nessuno si aspettava la conferma di Conte in modo così veloce, quindi state tranquilli...".