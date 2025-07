Il primo tridente del nuovo Napoli di Conte: subito un nuovo acquisto titolare

Grande attesa per il debutto del Napoli in amichevole. Oggi alle ore 18 sfida a Dimaro contro l'Arezzo, secondo il Corriere dello Sport oggi in edicola ecco le prime indicazioni di formazione. "La partita di oggi sarà quella del debutto assoluto dei nuovi acquisti con il Napoli: da De Bruyne a Lang, Lucca, Marianucci e Beukema. Lo stadio è sold out: 2.200 spettatori annunciati. Ci sarà ovviamente spazio per tutti tra primo e secondo tempo. E attenendosi strettamente a quanto osservato in questi giorni di lavoro, l'idea è che il primo tridente sarà composto da Neres, Lukaku e Noa".

Ricordiamo che sono due i ritiri estivi del Napoli per la prossima stagione che si aprirà il 23 agosto alle 18.30 sul campo del Sassuolo. Il primo ritiro come di consueto a Dimaro dal 17 al 27 luglio. Il secondo a Castel di Sangro dal 30 luglio al 14 agosto. Previste doppie sedute e molti allenamenti aperti. Tantissimi i tifosi presenti, sold out le due località, migliaia di napoletani e non solo scorteranno la nascita del nuovo Napoli con tanti acquisti. Cinque le amichevoli. Ecco il programma completo dei test.

A Dimaro:

Napoli-Arezzo 22 luglio ore 18

Napoli-Catanzaro 26 luglio ore 18

A Castel di Sangro:

Napoli-Brest 3 agosto ore 19

Napoli-Girona 9 agosto ore 19

Napoli-Olympiacos 14 agosto ore 20