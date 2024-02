Confronto società-Osimhen, cambia la tempistica: domattina sarà a Napoli

L'attaccante, dopo aver giocato e perso la finale di Coppa d'Africa con la sua Nigeria, è pronto a rientrare in Italia e riprendere il campionato

TuttoNapoli.net

Il Napoli attende Victor Osimhen. L'attaccante, dopo aver giocato e perso la finale di Coppa d'Africa con la sua Nigeria, è pronto a rientrare in Italia e riprendere il campionato con la squadra di Walter Mazzarri.

Dopo un confronto avuto con la società azzurra, secondo Sky Victor Osimhen ha deciso di anticipare il rientro in Italia. L'attaccante nigeriano sarà in Italia nella mattinata di giovedì 15 febbraio. È dallo scorso dicembre che l'ex Lille ha lasciato l'Italia per partecipare alla Coppa d'Africa con la Nigeria. Dovrebbe, quindi, essere a disposizione per la gara contro il Genoa, in programma sabato 17 febbraio alle ore 15. Il suo rientro, in principio, era fissato a ridosso della sfida del Maradona e la sua presenza era a forte rischio.