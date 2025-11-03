Conte a Sky: "Per Spinazzola e Gilmour infiammazioni a livello pubico. Eintracht? Mi basta fare un gol in più"

vedi letture

"Battere l'Eintracht per rimettersi in carreggiata". Questo il pensiero di Antonio Conte, che alla vigilia della sfida di Champions con i tedeschi ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Il tecnico non ha risposto alle domande sul campionato: "Siamo qua per parlare di Champions. Il campionato mettiamolo in un cassetto, lo tireremo fuori dopo. Per noi è troppo importante la partita di domani".

Sulle condizioni dei calciatori infortunati - "Ieri abbiamo fatto recupero, oggi cercheremo di valutare meglio Spinazzola e Gilmour. Non erano problemi muscolari, erano infiammazioni a livello pubico. Spetta al settore medico fare le corrette valutazioni, giocando ogni 3 giorni la fatica cambia totalmente. In questo avvio di campionato abbiamo affrontato tante partite in condizioni un po' così e ci siamo difesi alla grande, domani vincendo c'è la possibilità di essere in carreggiata nonostante le difficoltà che ho sempre rimarcato da inizio anno, come per esempio quelle sui nuovi che si devono inserire".

È il momento per lo scatto decisivo anche in Champions? "A me come detto mi basta vincere con un gol di vantaggio, che sia 1-0 o 4-3. Noi sappiamo di affrontare una squadra che ha dato 5 gol al Galatasaray, ci dovremo giocare le nostre carte. La Champions è un mondo a parte, il Qarabag ha 6 punti... Diventa difficile trovare squadre meno attrezzate o cuscinetto, non scordiamoci che sono squadre che partecipano a campionati dove non c'è un grande impegno come in Italia, Spagna, Germania o Inghilterra. C'è più pressione, ci sono più infortuni, c'è meno possibilità di gestire le rotazioni. Per noi è una partita importante, ma sono sereno perché so di avere una squadra forte a livello mentale e sabato me ne hanno dato prova”.

Che partita si aspetta? "Mi immagino di fare un gol in più rispetto a loro…".