Ufficiale Alisson Santos è del Napoli! Depositato il contratto in Lega: svelata la formula

Alisson Santos è ufficialmente un nuovo calciatore del Napoli. Non è ancora arrivato il comunicato ufficiale da parte del club azzurro, men che meno il consueto post di Aurelio De Laurentiis su X, ma la firma sul contratto è arrivata e la società partenopea ha depositato il contratto in Lega.

Ad annunciarlo è la stessa Lega Serie A, svelando anche la formula dell'affare: l'esterno offensivo brasiliano si trasferisce con la formula del prestio, stando a quanto si legge. Poi, però, va aggiunto anche che nell'operazione è inserito anche un diritto di riscatto.