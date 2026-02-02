Video Alisson Santos si presenta: "È una grande chance, voglio dare tutto. Napoli è bellissima"

Alisson Santos, nuovo calciatore del Napoli ufficializzato a circa un'ora dalla chiusura del mercato invernale, ha parlato ai canali ufficiali del club presentandosi così alla piazza azzurra: "Per me è un sogno arrivare qui, è una grande squadra ed è una grande opportunità per me e per la mia carriera. La verità è che sono molto felice e spero di dare tutto me stesso per aiutare il club a raggiungere tutti gli obiettivi. Non vedo l'ora di poter vivere il nostro stadio e sentire il calore dei tifosi.

Napoli? È una città bellissima, mi è piaciuta a prima vista. Gli scorci di questi luoghi sono meravigliosi, è davvero una bellissima città". Di seguito il video.