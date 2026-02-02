Ufficiale

Torino, Simeone lascia definitivamente il Napoli: scatta la clausola per l'obbligo

Torino, Simeone lascia definitivamente il Napoli: scatta la clausola per l'obbligoTuttoNapoli.net
Oggi alle 15:10
di Antonio Noto

Giovanni Simeone diventa oggi a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Torino. Con il primo punto conquistato dai granata nel mese di febbraio è infatti scattato l’obbligo di riscatto dal Napoli, che rende definitivo il trasferimento dell’attaccante argentino in granata.

Un’operazione che si conclude automaticamente secondo le condizioni stabilite tra i due club, sancendo il passaggio definitivo del Cholito al Torino. L’ex azzurro entra così stabilmente nel progetto granata, pronto a dare continuità al suo contributo in maglia Toro.