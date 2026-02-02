Conte: "Onorato per la Panchina d'oro! Grazie ai calciatori, al club e ai tifosi"

Antonio Conte quest'oggi ha ricevuto la Panchina d'oro, il premio assegnato al miglior allenatore tramite votazione dei tecnici di Serie A, B e C. Nel riconoscimento per la stagione 2024/25 è stata indubbiamente decisiva la vittoria dello Scudetto con il Napoli, così Conte tramite un post sul suo profilo Instagram ha voluto esprimere la sua gratitudine: "Felice ed onorato di aver ricevuto la Panchina d’oro! Ringrazio i miei calciatori assoluti protagonisti, lo Staff, tutti i collaboratori ed il Club, che insieme al sostegno dei tifosi hanno permesso di regalare alla città di Napoli un’altra bellissima impresa".

Di seguito il post.