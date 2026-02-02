Ufficiale Ecco Alisson Santos: il comunicato SSC Napoli svela la formula dell'affare

A poco più di un'ora dalla chiusura della finestra invernale di calciomercato, la SSC Napoli ha annunciato l'acquisto di Alisson Santos. Oltre il consueto tweet di benvenuto del presidente Aurelio De Laurentiis, il club azzurro ha rilasciato un comunicato stampa in cui viene specificata la formula dell'operazione: si tratta di un prestito con diritto di riscatto.

Di seguito il comunicato del club azzurro: "La SSC Napoli comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Alisson de Almeida Santos dallo Sporting Clube de Portugal con la formula del prestito con diritto di opzione. Nato il 27 settembre 2002, l'attaccante brasiliano è cresciuto nel settore giovanile del Vitoria. Ha successivamente indossato le maglie del Nàutico, Figueirense e Uniao Leiria. Prelevato nell'estate del 2025 dallo Sporting, ha realizzato tre gol in Champions League contro Kairat, Marsiglia e Athletic Bilbao. Benvenuto, Alisson!".