Conte boccia Lang! CdS: "Non l'ha convinto col Verona, oggi si cambia"

Alla vigilia della supersfida contro l’Inter arrivano indicazioni chiare sulle scelte di Antonio Conte. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Noa Lang non farà parte dell’undici titolare questa sera a San Siro, nonostante l’assenza di David Neres. L’olandese sarebbe stato nuovamente bocciato dal tecnico azzurro dopo la prova poco convincente offerta dal primo minuto nel pareggio interno con il Verona. Una prestazione che non ha convinto Conte, orientato a puntare su soluzioni più affidabili per una gara cruciale anche in chiave scudetto.

La decisione è maturata nell’allenamento di ieri, quando l’allenatore ha scelto la linea della prudenza: sulla trequarti agirà Politano al fianco di Elmas. Una scelta conservativa, ma che pesa come un’altra esclusione per Lang, che sulla carta avrebbe dovuto essere il sostituto naturale di Neres.