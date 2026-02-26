5° posto Champions, Italia tenuta a galla dall'Atalanta: il ranking UEFA aggiornato

La vittoria dell’Atalanta non vale soltanto il passaggio del turno in UEFA Champions League, ma pesa anche nella corsa al ranking UEFA. Eliminare una squadra tedesca significa sottrarre punti preziosi a una federazione che attualmente precede l’Italia nella graduatoria utile per il posto extra nella prossima edizione della Champions. L’Inghilterra è già aritmeticamente certa di portare almeno cinque squadre nella prossima Champions, mentre per il secondo slot aggiuntivo è ancora bagarre tra Italia e Germania.

In questo scenario sarà determinante anche il percorso in UEFA Europa League e nelle altre competizioni continentali. Serviranno punti pesanti da parte di Bologna e Fiorentina, chiamate non solo a superare il turno ma anche a conquistare vittorie per migliorare il coefficiente complessivo. Dopo la due giorni di Champions, la situazione resta apertissima: ogni successo può spostare gli equilibri e risultare decisivo nella volata finale per il posto extra.

1. Inghilterra (9 squadre su 9) 21.902

2. Germania (5 squadre su 7) 17.428

3. Spagna (6 squadre su 8) 17.031

4. Italia (4 squadre su 7) 16.857

5. Portogallo (3 squadre su 5) 16.600

6. Francia (4 squadre su 7) 14.535

7. Polonia (3 squadre su 4) 14.125

8. Grecia (3 squadre su 5) 12.500

9. Cipro (2 squadre su 4) 11.906

10. Danimarca (1 squadra su 4) 11.750