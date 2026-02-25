Ultim'ora Napoli-Giugliano 4-0, doppietta Lukaku e buone notizie su Anguissa: i dettagli

vedi letture

4-0 per il Napoli l'allenamento congiunto di oggi contro il Giugliano. Gol di Lukaku, autore di una doppietta, di Elmas e Hojlund. Belle notizie su Anguissa

Si è concluso 4-0 per il Napoli l'allenamento congiunto di oggi contro il Giugliano. Gol di Lukaku, autore di una doppietta, di Elmas e poi di Hojlund. Come ogni mercoledì ormai da diverse settimane la squadra di Conte sceglie una squadra campana per un confronto di metà settimana in vista della partita successiva di campionato, un modo per permettere a diversi calciatori di mettere minuti nelle gambe, come Lukaku che è rientrato da poco o come i nuovi, Alisson e Giovane, ormai già inseriti in squadra. A tal proposito c'è stato spazio anche per Anguissa. Il centrocampista è rientrato ieri in gruppo ed è stato impiegato per metà allenamento congiunto.

LUKAKU IN CRESCITA

Prosegue il percorso di Romelu Lukaku, autore di una doppietta. Il centravanti belga, ancora alla ricerca della migliore condizione dopo il lungo infortunio, sta progressivamente ritrovando smalto e confidenza. I segnali che arrivano da Castel Volturno sono quelli di un giocatore in crescita, e la doppietta di oggi può essere anche un'iniezione di fiducia in vista del rush finale di campionato. A completare il poker azzurro ci hanno pensato Rasmus Hojlund e Elif Elmas. La bella notizia, però, come detto, è la metà partita giocata da Anguissa che punta alla convocazione per il Verona..

ATTESA PER IL VERONA: ANGUISSA CONVOCATO?

Il Napoli sta preparando ora la sfida di sabato al Bentegodi contro l'Hellas Verona. Tra i sicuri assenti ci saranno come sempre Rrahmani, Di Lorenzo, De Bruyne e probabilmente anche McTominay, ancora out. Per Anguissa invece anche il rientro tra i convocati si avvicina. Il centrocampista era stato fermo per mesi e poi quando era rientrato aveva rimediato anche problemi alla schiena che avevano ulteriormente tardato il suo ritorno in gruppo. Ma ora il peggio sembra per lui essere alle spalle. I prossimi giorni potrebbero essere determinanti per strappare almeno una convocazione.