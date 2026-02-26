Prima pagina
Il Mattino: "Napoli, De Bruyne torna in forma: miracolo della cucina napoletana"
"Kevin ha portato in Belgio lo chef Gianani".
Nell'edizione di oggi, Il Mattino dedica in prima pagina spazio al ritorno di Kevin De Bruyne a Napoli: "De Bruyne torna in forma: miracolo della cucina napoletana. Kevin ha portato in Belgio lo chef Gianani".
In taglio basso spazio anche all'impresa dell'Atalanta che rimonta ed elimina dalla Champions League il Borussia Dortmund ed è l'unica squadra italiana ancora in corsa nella maggiore competizione europea: "Il napoletano Palladino salva l'Italia". Di seguito la prima pagina integrale.
28 feb 2026 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Hellas Verona
|Napoli
