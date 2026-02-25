Quando torna Scott McTominay? C'è una sensazione per Verona
Quando torna Scott McTominay? È la domanda che quotidianamente si pongono i tifosi del Napoli, che hanno visto il proprio idolo uscire dal campo dopo il primo tempo della sfida al Genoa, giocata lo scorso 7 febbraio. L’infiammazione al tendine non è ancora smaltita, le parole di Conte prima della sfida di Bergamo non lasciavano troppo spazio all’ottimismo: “Non lo vedo da Genova, chiedete ai medici come sta. Ha un’infiammazione al tendine, ma non si capisce quando potrà rientrare".
Cosa filtra su McTominay?
Le sensazioni che filtrano portano a pensare che le condizioni di Scott verranno valutate giorno dopo giorno, ma appare difficile pensare ad una sua presenza da titolare per la gara di Verona. Si proverà, magari, a riportarlo tra i convocati ma per far ciò servirà almeno qualche allenamento da svolgere col gruppo. Le prossime 24 ore, in questo senso, saranno quelle decisive per conoscere il destino dello scozzese. Il leader che in questo momento manca come l’aria alla squadra azzurra.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Hellas Verona
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro