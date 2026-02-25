De Bruyne tra il sogno del rientro anticipato e un'altra priorità

Kevin De Bruyne ha un sogno in questo momento.

Kevin De Bruyne ha un sogno in questo momento. Eh no, rispetto alle sue abitudini in carriera non è una coppa da sollevare, non è un assist illuminante da disegnare col suo destro vellutato. È qualcosa di più semplice e, allo stesso tempo, più potente: riassaporare il profumo dell’erba del Maradona già a metà marzo. Il belga ha fissato un obiettivo chiaro: tornare al più presto a disposizione e rientrare in campo già a metà marzo, possibilmente allo Stadio Stadio Diego Armando Maradona per la sfida col Lecce fissata per il 15 marzo.

Il percorso di lavoro di Re Kevin

Dopo il lungo stop per infortunio, il centrocampista sta seguendo un programma di recupero intenso ma graduale, concordato con lo staff medico del Napoli. La riatletizzazione procede secondo programma. I carichi di lavoro vengono aumentati progressivamente e le risposte fisiche, finora, sono positive. L’idea è quella di riportarlo prima in gruppo e poi tra i convocati, evitando qualsiasi accelerazione che possa compromettere la piena guarigione. La priorità resta la prudenza. Un rientro anticipato, senza le necessarie garanzie, esporrebbe il giocatore al rischio di ricadute. Per questo ogni step viene valutato con attenzione, tra test atletici e monitoraggi quotidiani.