Rileggi live Conte in conferenza: “Dominato, ma rischi se non la chiudi! Col Venezia sarà più dura. Avanti con le due punte!”

Al termine del match contro la Fiorentina, il tecnico del Napoli Antonio Conte interverrà nella sala conferenze dallo Stadio Diego Armando Maradona per rispondere alle domande della stampa. Su Tuttonapoli.net, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.

17.27 - Inizia la conferenza.

Soddisfatto della risposta della squadra? "Nel finale non abbiamo rischiato chissà cosa, penso che sia stata una vittoria meritata per quanto creato. Sicuramente abbiamo realizzato molto meno per quanto prodotto. In queste partite non puoi andare nello spogliatoio con l'1-0, i ragazzi lo sanno. Rischi di perdere altri punti come accaduto con l'Udinese. Sono molto contento della prestazione, ci sta in un percorso di crescita, concedi un gol e subentra un'ansia assurda. Lì bisogna essere bravi a gestire e tenere di più la palla. I ragazzi però hanno fatto molto bene, sono molto contento. Come vedete le partite ce le dobbiamo giocare tutte, anche quando siamo tranquilli non vogliamo esserlo. Non è accaduto chissà cosa, non era semplice contro una buona squadra come la Fiorentina. Da domani bisogna concentrarsi sul Venezia che sarà una partita molto più complicata di questa".

Che risposta ha avuto dagli attaccanti? "Devo ricevere risposte dalla squadra e non dai singoli. La squadra come con l'Inter ha giocato una grande partita e ha dominato per lunghi tratti. Questa è la dimostrazione che quello che stiamo facendo anche nelle difficoltà enormi, anche se tutto sta passando in secondo piano. Questa squadra sta facendo passare per normale quello che nornale non è. Grande merito a questi ragazzi. nella difficoltà stiamo trovando sempre soluzioni alternative. Ora dobbiamo giocare con i due attaccanti, abbiate fiducia, lasciatemi fare. Questo gruppo ha superato grandissime difficoltà e le sta continuando a superarle".

Il pubblico può esssere l'elemento in più? "Sì, sinceramente l'atmosfera di oggi mi hanno emozionato. Non penso sia successo tantissime volte, anzi non è mai successo. Oggi è stato un impatto davvero forte, curve e distinti, questo ci riempie di felicità. La gente di Napoli chiede tanto ma al tempo stesso dà e ci sta dando tanto. Noi vogliano continuare a regalere emozioni al di là dei risultalti, il tifoso deve essere orgoglioso della propria squadra. Questa per me sarebbe la più bella vittoria, anche per i ragazzi. Grazie da parte mia e dai ragazzi all'ambiente, oggi come sempre ci hanno spinto in una maniera straordinaria. Il tifoso ci ha sempre creduto e deve continuarci a crederci".

McTominay? "Era stanco, nessun problema, non dovrebbe essere di particolare".

17.37 - Termina la conferenza.