Subito Miretti per Conte: l'affare entra nel vivo, le cifre per chiudere

vedi letture

In attesa di capire quale strategia adottare per l'esterno d'attacco, il Napoli lavora intanto ad altri colpi in altri reparti. Il nome forte, come riferito dal Corriere dello Sport, è Fabio Miretti, un ragazzo di 21 anni che il ds Manna conosce perfettamente sin dai tempi della Juve Next Gen e che dalla sua ha anche l'anagrafe. Per intenderci: non è facile individuare un giocatore di livello che possa anche soddisfare le esigenze della lista. Con l'entourage del giocatore l'intesa è dietro l'angolo, ma con la Juventus bisogna trovare la quadra (valutazione elevata, 14-15 milioni). L'impressione è che i prossimi saranno i giorni dell'affondo decisivo: l'affare entra nel vivo.

Fabio Miretti, 22 anni, classe 2003, è un Under come Juanlu. Un motivo in più per puntare su di lui. Piace al Napoli e piace al ds Manna che lo conosce bene dai tempi della Juve Next Gen. Al Genoa, in prestito, ha fatto benissimo, così come giovanissimo in Serie A con la Juve. Miretti è un jolly del centrocampo, una mezzala duttile, di qualità ma anche sostanza, che vanta già discreta esperienza (anche in campo internazionale) e che il club azzurro valuta come sesto centrocampista per completare il reparto. Un giocatore nel mirino, dunque, non l'unica opzione per la mediana ma di sicuro una delle principali come conferma l'accordo con l'entourage. Si tratta con la Juve per la cifra definitiva sul costo del cartellino.