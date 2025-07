Scatto per Gutiérrez! Moretto: "Accordo a un passo col Girona, sprint per chiudere"

Il Napoli torna alla carica per Miguel Gutiérrez, terzino sinistro del Girona. Accordo vicino per il 24enne spagnolo come scrive il giornalista Matteo Moretto sui social: "Nelle ultime ore ci sono stati nuovi contatti tra le parti e l'accordo con il Girona è quasi completato. Al giocatore è stato offerto un contratto quinquennale. L'accordo economico definitivo con il giocatore è ancora in sospeso, ma il Napoli spera di chiuderlo presto".

Gutiérrez, scuola Real Madrid, gioca nel Girona dal 2022: ha collezionato in tre stagioni 99 presenze con 6 gol e diversi assist. Nell'ultima stagione 29 partite in Liga e 6 in Champions con anche una rete in Europa. Lo spagnolo, anni 24, è un esterno sinistro puro, principalmente terzino, che agisce però anche come centrocampista in caso di necessità. Ha doti tecniche, dribbling, buon cross, corsa, resistenza. Una buona falcata. Un esterno completo che era nel mirino del Napoli già da tempo. Ora il suo nome è tornato in auge. Il club azzurro lavora per chiudere subito.

