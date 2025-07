Raspadori via solo a questa cifra. Ma ora è un jolly: svolta tattica in arrivo

vedi letture

La metamorfosi di Raspadori, un uomo che nasce centravanti e che sul quarto scudetto ha lasciato l'impronta da seconda punta a sostegno di Lukaku, suona pressapoco così: ora Jack può diventare un jolly. Lo scrive il Corriere dello Sport in un ampio focus dedicato proprio all'attacante azzurro. E non in chiave mercato, sia chiaro: è ovvio che un giocatore dotato di un patrimonio calcistico di alta qualità abbia una serie di estimatori, ma il Napoli non ha ancora registrato offerte all'altezza del suo valore.

Per intenderci: da 30-35 milioni almeno, le sole che prenderebbe in considerazione. E la storia sta cambiando. A raccontarlo è stata innanzitutto la seconda amichevole stagionale giocata a Dimaro: contro l'Arezzo, Conte lo ha schierato da mezzala sinistra offensiva.