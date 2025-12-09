Live Conte in conferenza: "Servono energie dopo la Juve! I nuovi con poco spazio non si erano integrati. Assenze Mou? Oggettivo..."

vedi letture

Alla vigilia della gara di Champions League contro il Benfica, il tecnico del Napoli Antonio Conte interverrà dalle 20.00 italiane nella sala conferenze dello stadio da Luz per rispondere alle domande della stampa. Su Tuttonapoli.net, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.

20.10 - Inizia la conferenza stampa

Su Mourinho ed il primo incrocio in Champions.

"Parliamo di un grandissimo allenatore, il suo curriculum parla in maniera chiara. Sono contento di incontrarlo, sarà un piacere rivederlo e salutarlo. Non devo spiegare io chi è Mourinho".

Sull'importanza di questa vigilia.

"Non cambia rispetto alle altre partite, ogni gara deve essere importante per noi, sicuramente ci sarà la massima concentrazione, voglia, ma c'è da recuperare energie perché abbiamo giocato domenica, l'abbiamo preparata in maniera didattica e loro vengono da un'ottima prova con lo Sporting, sappiamo che lo stadio è molto caldo, al tempo stesso veniamo qui con la mente sgombra da cattivi pensieri, è una partita di calcio, sono 3 punti importanti per noi e loro, diamo il massimo senza avere recriminazioni".

Mourinho ha detto che ha lui le assenze importanti. Voleva stuzzicarla?

"No, va bene così, ma ci sono poi le cose oggetive. Va bene così, è una partita tra Napoli e Benfica, importante, loro hanno solo 3 punti, noi 7 e c'è da parte loro la necessità, se vogliono sperare nei play off, di vincere a tutti i costi. Anche a noi servono, è fuori dubbio, mi auguro sia una bella partita".

Cosa serve per fare risultato in questo stadio leggendario?

"Veniamo con la voglia di fare il massimo, poi a volte ci riesce ed altre no, ma dovremo fare una bella partita, da Napoli, quello che dico sempre è che serve recuperare energie, con la Juve è stata una gara bella intensa, abbiamo speso tanto, energie fisiche e nervose, sono impegni di cartello. C'è ancora un giorno ma ci siamo preparati, tutti abbiamo intenzioni positive ed alla fine che vinca chi merita".

Nelle ultime partite come ha visto il Napoli? Spirito oltre che veste tattica?

"Vedendo la situazione che s'è creata, una tegola quasi a settimana, perdendo giocatori importanti, penso che è cresciuto il senso di responsabilità da parte di tutti. Tanti calciatori che sono arrivati hanno capito certe dinamiche, a giocare di più, anche il fatto di giocare poco non aveva favorito quest'integrazione. C'è stato un miglioramento su questo e la crescita dei ragazzi è in primis di responsabilità, non c'è scritto da nessuna parte che si prendono sempre le responsabilità. Nelle difficoltà si sono responsabilizzate e c'è compattezza, energia, unione, altrimenti con tutto ciò che potevamo metterci la situazione oggettiva è difficile. Questi risultati arrivano con una crescita".

Sulle differenza col campionato.

"Il campionato italiano s'è molto europeizzato secondo me, la distanza per me è a livello di rose. In Premier, Liga, Bundes, Liga ci sono squadre che vantano rose importantissime e quello sarà difficile da pareggiare anche in futuro. Tatticamente invece siamo cresciuti molto e dovremo essere sempre un passo in avanti, modernizzandoci, prendendoci anche un po' di sana follia come quelle gare che finiscono 5-4, 4-3, si attacca e si difende. In Italia a livello tattico abbiamo insegnato tante cose".

A Lisbona per cancellare anche Eindhoven, ha detto qualcosa alla squadra?

"Non possiamo dimenticare ciò che s'è fatto, quella è storia, abbiamo avuto due sconfitte diverse in Champions, col City poi in 10 subito, era difficile e abbiamo tenuto anche botta uscendo a testa alta, ad Eindhoven non è stata una buona gara, lo sappiamo, ma dobbiamo essere migliori sempre, sapendo i nostri pregi e difetti, migliorando e crescendo nei pregi. Domani come vogliamo fare punti noi, vogliono farli loro, usciamo senza recriminazioni, poi se si dimostrerà più forte gli faremo i complimenti".

20.24 - Termina la conferenza stampa