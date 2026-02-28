Sal Da Vinci incanta l'Ariston ma Biasin frena: "Ho tanta paura che..."

Nonostante il grandioso successo della nuova hit nazionale "Per sempre si", Sal Da Vinci è al centro di polemiche da parte di chi non considera la sua canzone sanremese come all'altezza. Negli scorsi giorni, il cantante napoletano ha ricevuto un 4 in pagella da "La Gazzetta dello Sport" nonostante la sua perfomance che ha emozionato il teatro ligure. E ancora, il noto giornalista Fabrizio Biasin, inviato di Libero, è stato intervistato e ha dichiarato di avere tanta paura che Salvatore Sorrentino, in arte Sal Da Vinci, possa davvero vincere il festival:

"lo ho paura, lo ho paura, tanta paura. In passato siamo stati accusati di essere decisivi come categoria per decretare il vincitore? Il problema è che quando cantava il buon Sal cantavano tutti all'Ariston. Cosa che non hanno fatto con le altre canzoni. E allora io ho tanta paura. Veramente tanta paura..."