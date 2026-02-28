Foto Ultras Napoli, striscione all'esterno del Bentegodi: il messaggio

La Curva A del Napoli torna a protestare contro i divieti del Viminale con uno striscione esposto all'esterno del Bentegodi di Verona

Ultras Napoli contro i divieti del Viminale: striscione di protesta al Bentegodi di Verona

"Senza ultras non c'è partita... Basta divieti!". È questo il messaggio apparso ben visibile fuori dal Bentegodi prima del fischio d'inizio di Verona-Napoli, ennesimo segnale di una protesta che va avanti da settimane. La Curva A e il tifo organizzato azzurro sono in aperta polemica con i provvedimenti adottati dal Viminale e dall'Osservatorio sulle manifestazioni sportive, che nel corso di questa stagione hanno imposto restrizioni e divieti per numerose trasferte dei tifosi napoletani in tutta Italia.

Tifosi Napoli a Verona: presenze limitate e forti restrizioni per la trasferta al Bentegodi

L'ultimo caso concreto riguarda proprio la gara di oggi: i supporter del Napoli hanno potuto raggiungere Verona solo in numero limitato e con pesanti prescrizioni imposte dalle autorità competenti. Una situazione che si ripete con frequenza allarmante e che alimenta il malcontento del mondo ultras azzurro, da tempo in prima linea nella battaglia contro quello che considera un accanimento istituzionale nei confronti del tifo partenopeo.

La protesta degli ultras Napoli continua: dallo slogan a Bergamo allo striscione di Verona

Lo striscione esposto a Verona non è una novità: lo stesso slogan era già apparso in occasione della trasferta di Bergamo per Atalanta-Napoli. Ma la sua esposizione in terra veneta, fuori dallo stadio, assume un valore simbolico ancora più forte. È un messaggio rivolto alle autorità e all'intero mondo del calcio: senza la presenza massiccia e il calore degli ultras, secondo i tifosi organizzati, lo spettacolo perde autenticità e intensità. La protesta non si ferma.