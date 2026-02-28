McTominay salta anche il Verona: è la quarta di fila, cosa sta succedendo

vedi letture

McTominay out contro l'Hellas Verona per un fastidio al gluteo. Le condizioni del centrocampista scozzese tengono in apprensione il Napoli.

McTominay infortunio: problema al gluteo per il centrocampista del Napoli

Scott McTominay non è ancora al 100%. L'ex Manchester United continua ad accusare fastidi al gluteo e, secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, in questa settimana non ha nemmeno forzato i ritmi in allenamento. Una scelta di prudenza che ha portato lo staff tecnico del Napoli a tenerlo a riposo precauzionale.

McTominay out contro l'Hellas Verona: il motivo dell'assenza in trasferta

La cautela ha avuto conseguenze dirette sulla formazione azzurra: McTominay sarà costretto a saltare la sfida in terra veneta contro l'Hellas Verona. Nulla di allarmante in senso assoluto, ma la società partenopea non ha voluto rischiare di aggravare la situazione, preferendo aspettare che il centrocampista scozzese recuperi al meglio. Tutto rimandato ai prossimi giorni di allenamento, che saranno decisivi per capire se McTominay sarà disponibile per Napoli-Torino, match del prossimo turno di Serie A. Lo scozzese resta in dubbio, ma l'ottimismo è cauto: se le sensazioni saranno positive, Conte potrebbe riaverlo a disposizione già per la sfida contro i granata.