Conte lascia l'hotel e va a Castel Volturno per conoscere le strutture

Prima giornata napoletana di Antonio Conte da allenatore del Napoli. Il tecnico salentino è sbarcato stamattina in città, si è recato in albergo e nel pomeriggio raggiungerà il centro tecnico di Castel Volturno per una prima conoscenza delle strutture.

Proprio pochi minuti fa l'ex Inter e Juventus ha lasciato l'hotel per dirigersi verso il centro sportivo, come si può notare dal nostro video, che vi proponiamo in calce. Con l'allenatore azzurro ci sono anche Lele Oriali, il direttore sportivo Giovanni Manna e l'amministratore delegato Chiavelli.