Cremonese-Napoli 1-4, le pagelle: Cholito più in alto di tutti! Kvara apre le difese e dà gioia anche a Lozano

Le pagelle di Cremonese-Napoli 1-4

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Meret 6 - Non è chiamato a grandi interventi, con la Cremonese che calcia raramente verso la sua porta, e sul gol esce come può ma viene beffato col tocco sotto.

Di Lorenzo 6,5 - Non rinuncia a spingere, soprattutto nel primo tempo con l'azione che si sviluppa spesso sull'out destro. Non manca qualche grattacapo in fase difensiva, ma limita i danni.

Rrahmani 6 - Sfiora il gol ad inizio partita, colpendo l'incrocio dei pali. Ci prende gusto e ci riprova, ma poi si fa beffare da Dessers nel primo tempo, ma per fortuna Kim lo salva. Per il resto non demerita e tutto sommato chiude una prova positiva (dall'82' Ostigard sv)

Kim 6,5 - La sua applicazione è mostruosa. Salva Rrahmani chiudendo su Dessers a due passi da Meret, forse poteva legere diversamente l'azione del gol, ma per il resto vince tutti i duelli, domina sul gioco aereo e fino alla fine protegge bene la porta anche su diversi cross tesi.

Mario Rui 7 - Soffre più del previsto i ribaltamenti della Cremonese, ma è sempre ben posizionato, utile nel giro-palla come al solito, ma poi nel momento più difficile pennella il pallone per Simeone che vale la vittoria (dall'83' Olivera 6,5 - Entra per staccare sulle palle alte, ma trova anche la gioia del gol nel finale)

Anguissa 6 - Non ai suoi livelli, anche se raramente soffre la pressione di casa e sblocca diverse transizioni. Viene meno sotto porta, fallendo un paio di occasioni importanti ed in una di queste ignora anche i compagni al centro.

Lobotka 6,5 - Braccato prima ancora di entrare in possesso, deve spendere più energie del solito per aprirsi gli spazi, ma chiude col 98% di precisione e chiude ben 75 passaggi. Se la pressione della Cremonese spesso va a vuoto, il merito è suo.

Ndombele 6 - Si nota la crescita della condizione, trovando più rapidità di gambe anche in diversi dribbling per eludere la pressione della Cremonese. Da disciplinare di più in non possesso, anche se non manca di certo l'impegno (dal 57' Simeone 7 - Entra ed alla prima vera palla su cui incidere non si fa pregare, vola più in alto di tutti e schiaccia con una cattiveria da attaccante vero. E' il suo gol che vale i 3 punti ed i gol seguenti dei compagni negli spazi)

Politano 6,5 - Freddo dal dischetto, sblocca la partita. Sfonda più volte sull'out destro, servendo anche un bell'assist ad Anguissa. Kvara si sposta spesso dal suo lato e nascono così combinazioni interessanti (dal 73' Lozano 6,5 - Si mette subito in proprio con una conclusione mentre aveva compagni meglio piazzati, poi viene premiato da Kvaratskhelia e deve solo spingere in rete)

Raspadori 6 - Fa giocare la squadra, anche con ottime giocate nello stretto, ma manca sotto porta. Spalletti lo schiera dall'inizio, poi lo abbassa nel 4-2-3-1 dietro Simeone ed infine lo toglie nel momento dell'assalto finale (dal 73' Zielinski 6 - Dà sicuramente qualità alla manovra, ma poi si aprono gli spazi e nell'assedio della Cremonese fa ripartire bene l'azione)

Kvaratskhelia 7,5 - Seguito a uomo, si sposta spesso a destra e da lì nasce il rigore, che si procura anche con furbizia, ma anche un tiro a lato ed un assist a fine primo tempo