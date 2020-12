Crisi Covid, in fumo 370 mln per i club di A: perdita importante anche per il Napoli

"Ci sono 370 milioni che rischiano di scomparire: gli stadi chiusi al pubblico a causa della pandemia stanno dissanguando le casse dei club di calcio". Scrive così l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che propone un'indagine sui risvolti economici della crisi Covid nel mondo del calcio.

"A differenza di precedenti crisi economiche, stavolta sono le grandi a soffrire di più. È vero che molte di loro godono di proprietari solidi e liquidi (da Exor a Suning, da Elliott a Friedkin) ma è altrettanto vero che il divieto di accesso per gli spettatori ha interrotto quegli enormi flussi di entrata che foraggiavano le spese di gestione, leggi gli stipendi. Saltate le campagne abbonamenti, che garantivano complessivamente un centinaio di milioni, le società di Serie A hanno dovuto rinunciare fino a questo momento a circa 200 milioni, ma il conto dei danni cresce giornata dopo giornata".

La rosea parla anche delle perdite specifiche dei vari club: "Porte chiuse particolarmente penalizzanti pure per Napoli (17 milioni), Fiorentina (15) e Udinese (11): le prime due per il loro bacino d’utenza, la terza per le funzionalità del moderno Dacia Arena".