Da Kean al super colpo Gyokeres: tutti gli obiettivi di Conte per l'attacco

vedi letture

L'attacco è uno dei reparti da rinforzare per il Napoli in vista della prossima stagione. Sono tanti i giocatori accostati al club e tanti gli obiettivi per l'estate. Due sono già virtualmente chiusi, David e Zhegrova, in attesa di ulteriori indicazioni da parte dell'allenatore del Napoli. Anche perché le suggestioni sono tanye. Una in modo particolare. L'elenco è del Corriere dello Sport oggi in edicola.

"Da Moise Kean della Fiorentina - 25 anni e clausola rescissoria da 52 milioni che scadrà il 15 luglio - a Viktor Gyokeres, i pezzi da novanta che un anno fa sono stati in lista Manna. A Lorenzo Lucca dell’Udinese, 24 anni, e l’occasione Darwin Nuñez del Liverpool, uruguaiano di 25 anni che in Premier ha collezionato appena 8 presenze in stagione".