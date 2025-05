Manna scatenato: oltre a KDB, ha già chiuso per un altro doppio colpo

Napoli scatenato sul mercato. Grande attesa per i primi colpi. Il ds Manna, bravo ad anticipare la concorrenza e a convincere KDB al tramonto della sua straordinaria esperienza decennale con il City, ha virtualmente chiuso anche per altri due colpi in attacco.

Si tratta di Jonathan David, attaccante canadese di 25 anni svincolato dal Lilla, e del suo compagno di squadra Edon Zhegrova, ala destra kosovara di 26 anni che il direttore sportivo avrebbe già voluto acquistare a gennaio, dopo l’addio di Kvara (il club francese rifiutò la trattativa).

E se Zhegrova sembra un colpo che mette d’accordo tutti, per David sono in corso riflessioni. Tutto normale, del resto: le indicazioni di Conte sono come sempre l’imprescindibile linea guida della costruzione della squadra. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.