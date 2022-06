Da Udine - Deulofeu-Napoli, fumata bianca in arrivo: Giuntoli alza l'offerta a Pozzo

Sembra andare in porto da parte del Napoli l'acquisto di Gerard Deulofeu dell'Udinese.

TuttoNapoli.net

© foto di Image Sport

Sembra andare in porto da parte del Napoli l'acquisto di Gerard Deulofeu dell'Udinese. Sulla possibile chiusura dell'affare arrivano le ultime dal portale Tuttoudinese: "ll club partenopeo ha raggiunto l'accordo col giocatore spagnolo, sulla base di un contratto da 2.5 milioni di euro netti a stagione per quattro anni, ma ora servirà quello con l'Udinese: Giuntoli avrebbe alzato l'offerta a 18 milioni di euro più bonus, il club friulano al momento non scende sotto i 20. Trattativa che prosegue, l'impressione è che un accordo si troverà. Fumata bianca in arrivo, Deulofeu sempre più vicino al Napoli".