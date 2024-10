Dall'Inghilterra - Napoli su Chilwel per gennaio! Piace a Conte e può lasciare il Chelsea

Nome nuovo per la difesa del Napoli. Piace Ben Chilwell, anni 27, terzino sinistro del Chelsea e della nazionale inglese. Secondo The Sun, il giocatore - che ha poco spazio - potrebbe partire a gennaio. Il Napoli lo segue, ci pensa, piace a Conte. E' un'idea da sviluppare.

Sul giocatore ci sono anche Fulham, Palace e Ipswich che stanno monitorando la situazione per gennaio. Il calciatore poteva lasciare il Chelsea già in estate, ma alla fine è rimasto e ora non trova spazio, di fatto è un fuori rosa, mai impiegato in campionato. Per questo si valuta l'addio. In questa stagione appena 45' in EFL Cup.