De Bruyne-Napoli, Romano: “Si lavora sui contratti, serve ancora un po’ di tempo”, le ultime

Il Napoli continua a lavorare per il colpo di mercato Kevin De Bruyne. Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale, ha riferito le utlime sulla trattiva sul proprio canale Youtube: "Oggi ha parlato il papà di Kevin De Bruyne in Belgio. De Bruyne organizza sempre questo torneo a cui non è presente perché è in vacanza, ma è sempre insomma in prima linea per quanto riguarda aiutare anche i ragazzi e promuovere delle iniziative sul suo territorio. Il papà ha detto oggi: ‘Ci sono delle trattative in corso in più direzioni’. Quando gli è stato chiesto del Napoli ha detto: ‘Non solo, ci sono anche altre opportunità, Kevin farà la scelta migliore’. Insomma ha tenuto tutte le piste aperte.

Da quanto ci risulta, il Napoli continua a lavorare sui contratti di Kevin De Bruyne. È chiaramente un contratto non semplice dal punto di vista proprio burocratico, tecnico. Bisogna preparare questi contratti, verificare tutto sui diritti di immagine. Gli avvocati sono pienamente coinvolti su ogni punto, sia a parte Napoli sia De Bruyne, quindi bisognerà riuscire a risolvere tutto. Non risultano visite mediche imminenti, cioè nelle prossime ore. Ci vuole ancora un po' di tempo per sistemare questi contratti.

Questa è la questione per quanto riguarda il Napoli, cioè avere un check finale di questi contratti, una volta che saranno pronti, procedere con la parte formale e portare Kevin De Bruyne a Napoli per visite mediche e firme e a quel punto con il ‘Here we go’. Quindi questo è il processo che il Napoli sta affrontando per chiudere l'operazione De Bruyne. È un processo burocratico, tecnico di scambio di contratti e a quel punto sarà tutto completato al di là delle parole del papà, i tifosi del Napoli possono aspettare Kevin”.