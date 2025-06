De Bruyne-Napoli, il padre non si sbilancia: "Trattative ancora in corso, sta valutando tutto"

Mentre i legali di Kevin De Bruyne stanno sistemando gli ultimi dettagli del contratto che lo legherà al Napoli, il padre del trequartista belga resta vago sulla futura destinazione dell'ormai ex Manchester City. Herwig De Bruyne, durante la KDB Cup, un torneo per squadre giovanili non sbilancia: "Le trattative sono ancora in corso, in diverse direzioni. Kevin sta valutando tutto e poi dovrà prendere la decisione più importante da solo, sperando che sia quella in cui sarà più felice".

Il nazionale belga non parteciperà al "suo" torneo giovanile che assegna la coppa che porta le sue iniziali, la KDB Cup. "Penso che la maggior parte delle persone capirà che non è un periodo così semplice, ma si pentirà di non essere potuto venire", ha concluso il padre.