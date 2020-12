De Laurentiis e la frecciata a Pirlo

Sibillino, come sempre. Aurelio De Laurentiis è uno che quando pensa qualcosa, in qualche modo, deve fartelo sapere. Così, il patron che nella giornata della vigilia di Natale è intervenito a Radio Capital, è tornato sulla sentenza Juve-Napoli, lasciando un messaggio a chi aveva commentato la sentenza suscitando perplessità.

“Pirlo dovrebbe fare l’allenatore e basta, lasciare ai suoi rappresentati della società certe risposte. Non voglio prendermela con Pirlo dandogli del Pirla, sarebbe troppo facile. Faccia l’allenatore" sono state le parole del patron destinate al tecnico della Juve, che aveva fatto riferimento all'ipotetico danno subito dalle altre squadre 'che avevano sempre giocato anche con tanti casi Covid'.

Aurelio ha ricordato, a modo suo, al buon Andrea che i casi Covid lì non c'entravano. Quello che ha impedito al Napoli di partire per Torino è stato il blocco imposto dalla ASL, fattispecie che non ha coinvolto le altre squadre di cui, improvvisamente, Pirlo si è eretto a difensore, solo per proteggere la propria posizione.