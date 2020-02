Demme spaventa Gattuso: isolato per l'influenzale, a rischio per la Samp

Brutte notizie per Rino Gattuso, che rischia di dover rinunciare anche a Diego Demme, oltre che a Fabiàn, a causa di un attacco influenzale. Lo spiega l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che spiega come il centrocampista abbia viaggiato isolato rispetto a resto della squadra nel viaggio verso Genova per evitare di contagiare qualche compagno. Anche in albergo ha cenato da solo proprio per evitare contatti con altri compagni di squadra.

Il quotidiano spiega che si potrà provare ad utilizzarlo, ma non è detto che si voglia rischiarlo in Sampdoria-Napoli, nonostante l’importanza che ha dimostrato di avere nel 4-3-3 di Gattuso.