Di Lorenzo in conferenza: "Milan big, ma siamo pronti e stiamo bene. Vogliamo vincere!"

Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo è intervenuto in conferenza da Riyad per presentare la semifinale di Supercoppa di domani contro il Milan.

Come arriva il Napoli a questa partita?

"Anche se abbiamo perso le ultime gare, noi stiamo bene, sarà una partita secca e c'è la voglia di giocarcela alla pari e a viso aperto e non vediamo l'ora di scendere in campo".

Il Milan ha riposato più di voi, pensate anche di portarla ai rigori?

"Sono una lotteria, noi vogliamo andare in finale nei novanta minuti, è quello l'obiettivo. Ripeto, la squadra è pronta, sappiamo che il Milan è forte e ha grandi giocatori, la concentrazione sui 90' è massima".

Come si gestisce questo impegno?

"Siamo professionisti, siamo pronti a giocare sempre, ad allenarci. Per quanto mi riguarda mi alleno bene in ogni allenamento perché uno poi gioca come si allena. A livello mentale giocare tante gare è dispendioso, uno pensa alla preparazione fisica ma giocare queste gare con tante pressioni comporta anche dispendio mentale ma siamo professionisti pronti anche a questo".

Dove ti senti più a tuo agio ed essendo gara secca, emotivamente come gestite questa partita?

"Per il ruolo dipende dal mister, io sono a disposizione della squadra, il ruolo è secondario. Sulla preparazione alla partita, come ho detto siamo pronti. Nell'ultima c'è stata una battuta d'arresto ma la squadra ha voglia di giocarsi al massimo questo trofeo ed è quello che faremo domani".

Ci sono quattro giocatori della Primavera in prima squadra, che consigli gli dai?

"Sono ragazzi che si allenano spesso anche con noi e respirano l'aria della prima squadra. Cerchiamo di farli sentire a loro agio per farli esprimere al meglio".

Sulla fase difensiva.

"La partita di domani passa tanto anche da come ci difenderemo e questo sarà importante. Se si difende bene poi si attacca meglio. Lavoriamo tanto su questo aspetto. Dovremo cercare di fare una partita giusta a livello difensivo e poi mettere in campo le nostre qualità nella fase di possesso per arrivare in finale".

Dove siete più forti del Milan e viceversa?

"Quello che si dice conta fino a un certo punto. Conta quello che succederà in campo, ma sappiamo che affronteremo una big e faremo del nostro meglio per la finale".