Le ultime ore di mercato su Radio Tutto Napoli: alle 18 c'è "Difendo la città"

vedi letture

Prosegue la lunga giornata su Radio TuttoNapoli, prima radio tematica sul Napoli, partita alle 8 e che finirà alle 21.30. Sta per partire il sesto e (solitamente) ultimo format, non solo calcistico, che di solito chiude le nostre trasmissioni, è “Difendo la città” a cura di Francesco Molaro con Fabio Zizolfi e tante finestre sulla nostra città, dall'amministrazione alla cultura, dalle 18 alle 19 che per l'occasione sarà incentrato sul calciomercato con i collegamenti dal nostro inviato a Milano.

Dalle 19 alle 20.30 lo Speciale Mercato con Christian Marangio ed il nostro inviato per la chiusura del mercato. Ma non finisce qui perché dalle 20.30 "Tutto Basket Napoli", il solito speciale del lunedì con Fabio Esposito ed Elio De Falco. In tutte le nostre produzioni i protagonisti sarete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 oppure chiamarci allo 081-17974125

Per ascoltarci CLICCA QUI! Oppure scarica le nostre app gratuite:

Qui per scaricare l'app per Iphone o Ipad

Qui per scaricare l'app per Android

Qui per le Smart Tv Android (a breve Samsung ed Lg)