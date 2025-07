Rileggi live Dimaro, day 1: primo allenamento: i blu vincono la partitella! Il primo gol è di Jack!

vedi letture

19.23 - Termina qui il primo allenamento a Dimaro-Folgarida. Appuntamento a domani mattina per la sessione mattutina degli allenamenti.

19.15 - Termina il lavoro di fondo, squadra a centrocampo per la seduta finale di stretching.

19.01 - Dopo una breve pausa ricominciano le ripetute.

18.52 - Squadra divisa in piccoli gruppetti: iniziano dei giri di campo alternati da scatti.

18.48 - Termina la partitella con la vittoria della squadra blu: 2-0 sui rosa!

18.29 - Raddoppio dei blu! A segno stavolta è Alessio Zerbin che supera Meret con un sombrero e appoggia in rete a porta vuota. Il pubblico apprezza: 2-0!

18.25 - Blu in vantaggio! Il primo gol della stagione è di Giacomo Raspadori che dal limite dell'area di rigore calcia e insacca all'angolino alla sinistra di Meret. 1-0!

18.21 - Altra partitela, stavolta a metà campo.

In rosa: Meret, Spinazzola, Marianucci, Rrahmani, Zanoli, Hasa, De Bruyne, Zerbin, Neres, Lukaku, Noa Lang.

In blu : Contini, Di Lorenzo, Mazzocchi, Jesus, Olivera, Anguissa, Lobotka, McTominay, Politano, Simeone.

18.05 - Iniziano due partitelle a campo ridotto. Alla destra della tribuna centrale, in blu: Politano, Neres, Spinazzola, Saco, Juan Jesus; in giallo: Lobotka. Di Lorenzo, Lukaku; in verde i jolly sono Raspadori e Anguissa. Alla sinistra della tribuna centrale, in blu: Vergara, Olivera, Simeone, Mazzocchi; in giallo: Noa Lang, Rrahmani, Gilmour, Buongiorno; in verde i jolly sono McTominay e De Bruyne.

18.03 - Termina il torello.

17.54 - Altra esercitazione a centrocampo. Squadra divisa in due gruppi a fare il torello.

17.52 - Termina l'esercitazione tecnica.

17.42 - Sul secondo campo si allenanno i quattro portieri nel gioco di piede: Meret, Contini, Ferrante e Turi.

17.41 - Inizia l'esercitazione tecnica: squadra divisa in vari gruppetti, scambi rapidi tra le sagome e tiri in porta nelle mini porte. In gol anche Kevin De Bruyne, che per la prima volta da giocatore del Napoli insacca la rete in allenamento.

17.40 - Dopo il riscaldamento sul secondo campo la squadra entra sul campo principale di Carciato.

17.30 - Puntualissimo l'inizio del primo allenamento a Dimaro: si comincia con il gruppo in cerchio attorno ad Antonio Conte, poi inizia la sgambata.

17.15 - In campo i primi calciatori, ma la seduta d'allenamento non è ancora cominciata. Il fischio d'inizio è previsto alle 17:30.

17.10 - Lunghe, lunghissime file all'esterno del campo di Carciato a venti minuti circa dall'inizio del primo allenamento del Napoli nel ritiro di Dimaro. Mai così tanti tifosi presenti fin dal primo giorno.

Amici di Tuttonapoli, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale della seduta pomeridiana nella prima giornata di allenamenti a Dimaro-Folgarida. Ci siamo, il ritiro di Dimaro è cominciato. La squadra è arrivata oggi nel primo pomeriggio nel quartier generale del Hotel Rosatti e ora c'è grande attesa per il primo allenamento in Val di Sole agli ordini di Antonio Conte. Una grande folla ha già popolato l'esterno dello Stadio Comunale di Carciato, in attesa dell'apertura dei cancelli.