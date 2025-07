Osimhen-Galatasaray, dalla Turchia: acquisto vicinissimo! Accordo su fideiussione col Napoli!

vedi letture

In primo piano

Oggi alle 18:40 In primo piano

Victor Osimhen, attaccante di proprietà del Napoli, è sempre più vicino a tornare a giocare, dopo l'anno passato in prestito, al Galatasaray. Il club turco dopo una lunga trattativa con il Napoli sembra aver raggiunto con il club di De Laurentiis per il passaggio a titolo definitivo dell'attaccante nigeriano in giallorosso. A riferire le ultime sull'operazione tra il Galatasaray e i campioni d'Italia su X, è il giornalista turco Yağız Sabuncuoğlu.

"Galatasaray e Napoli hanno raggiunto un accordo su una fideiussione bancaria e un piano di pagamento. 40 milioni di euro dei 75 milioni di euro di cessione saranno pagati in anticipo. Il resto sarà pagato a rate. Il Galatasaray è vicinissimo ad acquistare Victor Osimhen!".